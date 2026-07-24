Malatya\'da Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

Malatya'da polis ekiplerince park, bahçe ve umuma açık alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde 36 kişi kontrol edilirken, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 36 kişi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan arandığı tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.