Malatya\'da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu

3.Sayfa

Malatya'da jandarma ekiplerince Darende ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, tarihi eser ve silah ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ile Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda ilçeye bağlı Yenice Mahallesinde yaşayan S.D. isimli şüphelinin evine baskın yapıldı.

Ev ve eklentilerde yapılan detaylı aramalarda 471 gram kubar esrar, 45 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet detektör, 29 adet tarihi eser niteliğinde obje ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli S.D. hakkında adli işlemlere başlanılırken, yasal sürecin titizlikle yürütüldüğü belirtildi. - MALATYA