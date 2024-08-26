Malatya'da yaşanan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da yaşanan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı

Malatya\'da yaşanan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralının durumu ağır olduğu belirtilirken, şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

26.08.2024 18:17
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Malatya'da yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Şahsın durumunun ağır olduğu öğrenilirken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi Oğuz Kaan Caddesi üzerinde B.A. ile E.K. isimli şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile E.K. yanında taşıdığı bıçakla B.A.'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olaydan sonra kaçan şahsın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da yaşanan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

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