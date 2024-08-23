Malatya\'da yaşlı kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarparak ölümüne neden olan sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Malatya - Gölbaşı Karayolunun Doğanşehir ilçesi çığlık mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan İnce Bilgili'ye (63) çarpıp ölümüne neden olan otomobil, Sürgü Bölge Trafik ekiplerinin çalışması ile tespit edildi.

Yaşlı kadına çarpan AD 407 LN yabancı plakalı otomobil Malatya- Adıyaman yolunun 33. kilometresinde park halinde bulundu. Araç sürücüsü Yahya Polat Demirci yaşlı kadına ilk kendisinin çarptığını itiraf etti. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Polis yaşlı kadının üzerinden geçen diğer aracı ve sürücüsünü ise belirlemeye çalışıyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MALATYA