Malatya'da Yıkım Çalışmaları Tamamlanıyor - Son Dakika
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Malatya'da Yıkım Çalışmaları Tamamlanıyor

Malatya'da 6 Şubat depremlerinden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkımında sona gelindi.

18.11.2024 23:54
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Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımlarında sona yaklaşıldı

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımlarında sona yaklaşıldı.

Malatya'da, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan ve yıkım işlemleri için yargı ile ihale süreçleri beklenen yapılarda yıkım çalışmalarına hız verildi. Ağır hasarlı binalardaki yıkım işlemlerinin bir kısmının yargı diğer bir kısmının ise ihale süreçleri nedeniyle bir süredir beklediğini aktaran Battalgazi Hacı Abdi Mahallesi Muhtar Özdemir mahallelerinde yıkım bekleyen 8 binanın kaldığını söyledi.

Yıkım işlemlerinin devam ettiği Hacı Abdi Mahallesi sakinleri ise zor bir süreçten geçildiğini ifade ederek, yapılacak çalışmalarla mahallelerinin eskisinden daha güzel olacağına inandıklarını kaydetti.

Bölgedeki yıkımlardan sorumlu firma yetkilisi Ali Tolu ise artçı depremlerinin devam ettiğini belirterek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yıkımlara hız verdiklerini aktardı.

Kent genelinde ağır hasarlı binalardaki yıkımların sürdüğünü ifade eden Muhtar Özdemir de mahallelerinde 110 binanın yıkıldığını ağır hasarlı yaklaşık 140 binadan 132'sinde ise yıkım işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Muhtar Özdemir, geriye kalan yapılar için mahkeme kararın bekleneceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Ekonomi, Malatya, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Yıkım Çalışmaları Tamamlanıyor - Son Dakika

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