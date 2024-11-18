Malatya'da Yıkımda Operatör Kurtarıldı - Son Dakika
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Malatya'da Yıkımda Operatör Kurtarıldı

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Malatya'da yıkım sırasında enkaza gömülen operatör, ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

18.11.2024 18:33
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Malatya'da yıkım esnasında enkaz altında kalan operatör kurtarıldı

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, depremlerde hasar alan 4 katlı bir bina yıkım işlemleri esnasında çöktü. Çökme sonucu enkaz altında kalan kepçe operatörü, uzun süren çalışmaların ardından kurtarıldı.

Olay, 15.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Semazen Sokak'ta bulunan ve 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan 4 katlı bir bina yıkım işlemleri esnasında çöktü. Çöken binanın bir bölümü iş makinesinin üzerine devrilirken, operatör Hamza Ç. enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde güvenlik önlemi aldığı olayda, ekipler enkaz altındaki operatörü sağ salim çıkarabilmek için yoğun bir çaba sarf etti. Yaklaşık 1 saat süren titiz çalışmaların ardından, kepçe operatörü yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.

İlk müdahalenin ardından, yaralı kepçe operatörü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya\'da Yıkımda Operatör Kurtarıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Yıkımda Operatör Kurtarıldı - Son Dakika

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