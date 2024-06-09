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Malatya'da yolda çökme meydana geldi

MALATYA - Malatya'da, yolda çökme meydana geldi. Herhangi olumsuzluğun yaşanmadığı olayda ekipler çalışma başlattı.

Olay, Malatya- Elazığ karayolu Eski Yimpaş mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine yolda çökmenin meydana geldiğini gören trafik ekipleri durumu yetkililere bildirdi. Yolda, yaklaşık 40 santimetre genişliğinde bir metre derinliğinde çökmenin meydana geldiği belirlenirken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürerken, bölgede trafik ise kontrollü sağlanıyor.