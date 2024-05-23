Malatya'da Yolun Asfaltlanmaması Nedeniyle Vatandaşlar Yolu Trafiğe Kapattı - Son Dakika
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Malatya'da Yolun Asfaltlanmaması Nedeniyle Vatandaşlar Yolu Trafiğe Kapattı

Malatya\'da Yolun Asfaltlanmaması Nedeniyle Vatandaşlar Yolu Trafiğe Kapattı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde asfalt serimi yapılmayan yol nedeniyle oluşan tozların çevre kirliğine neden olduğunu ileri süren vatandaşlar, lastik yakarak yolu trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle olay kontrol altına alındı.

23.05.2024 16:58
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde asfalt serimi yapılmayan yol nedeniyle oluşan tozların çevre kirliğine neden olduğunu ileri süren vatandaşlar lastik yakarak yolu trafiğe kapattı.

Olay, 14.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıkaya mevkiinde bir grup bölge sakini asfalt serimi yapılmayan yol nedeniyle oluşan tozların çevre kirliğine neden olduğunu ileri sürüp lastik yakarak yolu trafiğe kapattı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, bölgede bir süre trafik aksadı. Polis ekiplerinin devreye girmesiyle öfkeli vatandaşlar olaysız bir şekilde dağılırken, araçlar ise yoluna devam etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Malatya'da Yolun Asfaltlanmaması Nedeniyle Vatandaşlar Yolu Trafiğe Kapattı - Son Dakika
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