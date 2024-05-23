Malatya\'da Yolun Asfaltlanmaması Nedeniyle Vatandaşlar Yolu Trafiğe Kapattı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde asfalt serimi yapılmayan yol nedeniyle oluşan tozların çevre kirliğine neden olduğunu ileri süren vatandaşlar lastik yakarak yolu trafiğe kapattı.

Olay, 14.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıkaya mevkiinde bir grup bölge sakini asfalt serimi yapılmayan yol nedeniyle oluşan tozların çevre kirliğine neden olduğunu ileri sürüp lastik yakarak yolu trafiğe kapattı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, bölgede bir süre trafik aksadı. Polis ekiplerinin devreye girmesiyle öfkeli vatandaşlar olaysız bir şekilde dağılırken, araçlar ise yoluna devam etti. - MALATYA