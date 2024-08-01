Malatya'da Yüzlerce Dönüm Arazideki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Malatya'da Yüzlerce Dönüm Arazideki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya\'da Yüzlerce Dönüm Arazideki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy Mahallesi'nde meydana gelen anız yangını, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

01.08.2024 00:18
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yüzlerce dönüm arazide etkili olan anız yangını saatler sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy Mahallesi Sincik yolu üzerinde meydana geldi.

Edilen bilgilere göre bölgede henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede geniş bir alanda etkili olan yangın yaklaşık 4 saat süren bir çalışma sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Yüzlerce Dönüm Arazideki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Yüzlerce Dönüm Arazideki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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