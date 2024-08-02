Malatya'nın Pütürge ilçesinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 bin 147 kök kenevir bitkisi ile 5 kilo 632 gram kubar esrar ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı planlı istihbari çalışmalar neticesinde Pütürge ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3 bin 147 kök kenevir bitkisi ile 5 kilo 632 gram kubar esrar ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayda 1 kişi gözaltına alındı. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 3 Bin 147 Kök Kenevir ve 5 Kilo 632 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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