Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
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Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası

Malatya'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

04.12.2024 21:48
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Malatya'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

MALATYA - Malatya'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 15.10 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Koyunoğlu caddesi üzerinde seyir halinde olan M.H. idaresindeki 33 ALP 343 plakalı otomobil ile F.E. yönetimindeki 44 AAV 723 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan araçlar park halindeki 44 ABP 322 ve 44 LE 572 plakalı araçlara çarptı. Kazada, M.H. ve F.E. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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