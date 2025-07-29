Malatya\'daki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçeleri kırsalında çıkan orman yangınları, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Gündüz saatlerinde Doğanyol ile Pütürge ilçesi ormanlık alanlarında çıkan yangınlar kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda ekip sevk edildi. Müdahale çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ, Karayolları 81. Şube Şefliği, Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe belediyeleri, UMKE ve çeşitli kurumlar destek verdi.

Dört helikopterle havadan müdahale edilen yangınlar, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pütürge Tepehan ve Doğanyol Bayırköy'de devam eden orman yangını kontrol altına alınmıştır. Emeği geçen fedakar kamu personeline ve hemşerilerimize çok teşekkür ederim" diye konuştu - MALATYA