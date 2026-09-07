Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 bin 601 sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 bin 601 sentetik ecza ele geçirildi

Malatya\'daki uyuşturucu operasyonunda 3 bin 601 sentetik ecza ele geçirildi
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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 bin 601 sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Melekbaba, Cevatpaşa ve İlyas mahallelerindeki aramalarda yakalanan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 601 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Vali Yavuz, 7 Eylül 2026 tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma gerçekleştirildiğini aktardı.

Melekbaba, Cevatpaşa ve İlyas mahallelerinde 3 ikamet ile 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 3 bin 601 adet sentetik ecza hap ele geçirildiğini belirten Vali Yavuz, operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Malatya, Gözaltı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 bin 601 sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 bin 601 sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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