Malatya Doğanşehir\'de iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 17.15 sıralarında D850-10 kara yolunun 44+300 metresinde, Adıyaman istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya'dan Adıyaman yönüne seyir halinde olan M.K. (28) idaresindeki 27 AKT 885 plakalı çekici ve buna bağlı 27 BFU 046 plakalı yarı römork, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise saat 19.00 sıralarında Çobandere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'dan Malatya istikametine seyir halinde olan A.G. (70) idaresindeki 44 ADD 036 plakalı otomobil, Dikilitaş köyü yoluna dönmek istediği sırada aynı yönde seyreden E.D. (26) yönetimindeki 44 AFC 011 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan S.G. (61), H.D. (40), A.D. (15), Y.E.D. (12), M.A.D. (6) ve İ.D. (9) yaralandı. Yaralılar, Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.