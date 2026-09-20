Malatya Doğanşehir'de motosiklet kazasında ölen 23 yaşındaki sağlık çalışanı defnedildi - Son Dakika
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Malatya Doğanşehir'de motosiklet kazasında ölen 23 yaşındaki sağlık çalışanı defnedildi

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Malatya Doğanşehir\'de motosiklet kazasında ölen 23 yaşındaki sağlık çalışanı defnedildi
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Doğanşehir'de dün Malatya-Adıyaman kara yolunda otomobilin çarptığı motosikletteki 23 yaşındaki sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Bilinci kapalı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan sağlık çalışanı Sürgü Mahallesi'nde defnedilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Kaza, dün Malatya- Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet E. (32) yönetimindeki 44 ABN 398 plakalı otomobil, Malatya'dan Adıyaman istikametine seyir halindeyken kavşakta U dönüşü yapmak isteyen Ali İsa Şahin (23) yönetimindeki 42 AAU 274 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Doğanşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Ali İsa Şahin'in cenazesi, Doğanşehir'in Sürgü Mahallesi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından defin edildi.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıMotosikletDoğanşehirAdıyaman3. SayfaMalatyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Malatya Doğanşehir'de motosiklet kazasında ölen 23 yaşındaki sağlık çalışanı defnedildi - Son Dakika
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