Malatya Doğanşehir\'de tır, bekleyen otomobille çarpıştı; 5 kişi yaralandı

Malatya Doğanşehir'de tır, bekleyen otomobille çarpıştı; 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Erkenek Mahallesi'nde tır, Adıyaman istikametinden gelerek yol kenarında bekleyen otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen 34 LR 1510 plakalı Scania marka tır, aynı yönde seyreden ve yol kenarında bekleme yapan 34 HS 1861 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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