AFAD, Doğanşehir'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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AFAD, Doğanşehir'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD, Doğanşehir\'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 12.23'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

19.02.2024 12:39  Güncelleme: 12:39
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AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 12.23'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa AFAD, Doğanşehir'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD, Doğanşehir'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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