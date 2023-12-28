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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'te merkez üssü olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 17.3 kilometre derinlikte gerçekleşti ve çevre illerden de hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Malatya\'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
28.12.2023 - 12:48,
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.34'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 17,3 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. Çevre illerden de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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