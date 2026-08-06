Pütürge’deki arazi yangını kontrol altına alındı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan arazi yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Pütürge ilçesi Yediyol Mahallesi'nde çıkan arazi yangınına Valilik koordinasyonunda AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri müdahale etti. Toplam 20 araç ve 55 personelin görev aldığı çalışmalarda yangın kontrol altına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Pütürge Yediyol Mahallesi'nde meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik üzücü sonuçlar doğurmakta, kamu kaynaklarının israfına neden olmaktadır. Herkesi daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyorum. Sahada fedakarca görev yapan tüm personelimize gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.