Malatyalı Girişimci Mantar Üretimiyle Ekonomiye Katkı Sağlıyor

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Malatyalı girişimci Engin Acar, oluşturduğu 800 metrekarelik serada ayda 6 ton istiridye mantarı üretimi yaparak kent ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Girişimci Engin Acar, Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'nde oluşturduğu 800 metrekarelik serada ayda 6 ton istiridye mantarı üretimi yaparak kent ve ülke ekonomisine katkı sunuyor. 6 Şubat 2023 depremleri öncesinde Adıyaman'da mantar üretimine başlayan daha sonra ise Malatya'da üretime devam eden Engin Acar, taleplere yetişemediğini kaydetti.

Acar, günlük ortalama 200-250 kilogram mantar üretimi yaptıklarını belirterek, elde edilen ürünlerin kilogramını 110 TL'den toptan satışa sunduklarını belirtti. Hedeflerinin günlük üretimi iki katına çıkarmak olduğunu ifade eden Acar, kurutmalık ürün için ise çalışmalarının sürdüğünü söyledi. - MALATYA