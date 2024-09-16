Malkara\'da 2 Yaşındaki Sıla Bebek Cinsel İstismar Mağduru

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismar ve şiddet mağduru olan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla bebek, cinsel istismar ve şiddet mağduru olarak hastanede yoğun bakımda tedavi ediliyor. Durumu kritik olan bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor. Kamuoyunu derinden sarsan bu olay, toplumda büyük üzüntü ve öfkeye yol açtı.

Olayın ayrıntıları

Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Y., kızı Sıla bebeği vücudundaki morluklar nedeniyle Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Aile, bebeğin komşu evinde televizyon ünitesinden düştüğünü iddia etti. Muayenenin ardından bebeğin ailesine teslim edilmesiyle, ciddi bir şiddet vakası gözden kaçtı. Ancak, 8 Eylül akşamı baygın halde yeniden hastaneye getirilen Sıla bebeğin vücudundaki darp izleri ve morluklar doktorların dikkatini çekti ve polise bildirildi. Durumu ağır olan bebek, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyat edildi. Yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği ve fiziksel şiddete uğradığı tespit edildi.

Cinsel istismar gerçeği

Adli Tıp raporlarına göre, bebeğin cinsel istismara uğradığı kesinleşti. Olayla ilgili olarak anne Bakiye Y., birlikte yaşadığı S.Ö., komşusu K.A. ve 13 ile 14 yaşlarındaki iki çocuk tutuklandı. Bebeğin 4 yaşındaki kardeşi ise devlet korumasına alındı. - TEKİRDAĞ