Maltepe Cevizli'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi, ekipler sevk edildi

Maltepe Cevizli'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi, ekipler sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta saat 05.40 sıralarında 7 katlı binanın 3 katında nedeni bilinmeyen bir çökme yaşandı. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Maltepe'de 7 katlı bir binanın 3 katında çökme meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
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