Maltepe Cevizli'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi, ekipler sevk edildi

Maltepe'de 7 katlı bir binanın 3 katında çökme meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.