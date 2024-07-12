Maltepe'de 4 işçinin ölümüne neden olan mimara 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Maltepe'de 4 işçinin ölümüne neden olan mimara 10 yıl hapis cezası

Maltepe'de yol çalışması yapan 4 işçinin arasına dalarak ölümlerine neden olan sürücü 10 yıl hapisle cezalandırıldı.

12.07.2024 22:29
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Maltepe'de 4 işçinin ölümüne neden olan mimara 10 yıl hapis cezası

İSTANBUL - Maltepe'de yol çalışması yapan 4 işçinin arasına dalarak ölümlerine neden olan sürücü 10 yıl hapisle cezalandırıldı.

Maltepe'de D-100 Karayolu'nda gece saat 24 Mayıs 2023 tarihinde saat 00.30 sıralarında hızlı ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü Atilla Mert Çukacı (29), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yol bakım işçilerine çarptı. Sinan Demirok (42), Mehmet Alptekin (40), Hamdi Alptekin ve Barış Ten'in ölümüne neden oldu. Sürücü Atilla Mert Çukacı ile yanında bulunan Duygu E. ise hafif şekilde yaralanmıştı. 0,55 promil alkollü olduğu belirlenen Çukacı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Çukacı hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olmak" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Atilla Mert Çukacı, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Çukacı son söz olarak beraatini ve tahliyesini talep etti. Müşteki avukatı Necip Kılıç ise sanığın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, Atilla Mert Çukacı'nın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Kaynak: İHA

Maltepe, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de 4 işçinin ölümüne neden olan mimara 10 yıl hapis cezası - Son Dakika

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