Maltepe'de bir işyerinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Maltepe'de bir işyerinde erkek cesedi bulundu

Maltepe'de bir dükkanda yaklaşık 5 gün önce konulmuş bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler tarafından işyerinin tuvaletindeki ceset morga kaldırıldı.

12.08.2024 23:55
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Maltepe'de bir dükkanın tuvaletinde erkek cesedi bulundu.

Olay, Maltepe ilçesi Feyzullah Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, vatandaşlar polise 5 katlı bir apartmanın altında bulunan bir iş yerinden kötü kokular geldiğini bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, dükkanı açarak içeriye girdi. Polis, iş yerinin tuvaletine yaklaşık 5 gün önce

koyulmuş bir erkek cesedi buldu. Polis ekipleri olay yerine sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından ceset, nasıl öldürüldüğünü ve kimliğini belirlemek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Maltepe, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de bir işyerinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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