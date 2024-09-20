Maltepe'de İki Trafik Kazası: İki Yaralı

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Maltepe'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 Maltepe Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 HZA 010 plakalı Volkswagen araç sürücü kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı sırada yan yoldan sahil yoluna bağlanmaya çalışan 34 HFJ 594 plakalı otomobile çarparak takla attı. Kaza sürücü yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından Hastaneye kaldırıldı. Otomobil hasar oluşurken, Sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

İkinci kaza ise saat 14.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Kışlalı Caddesinde meydana geldi. 06 CCC 216 Audi marka plakalı araç sürücü aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğini çarparak takla attı. Kaza da araç sürücüsü yaralanırken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından Hastaneye kaldırılırken, Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Araç çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra cadde trafiğe açıldı. - İSTANBUL