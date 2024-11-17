Maltepe'de Kaza: 5 Yaralı

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Maltepe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de çift yönlğ yoksa ilerleyen bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Maltepe'de Girne Mahallesi Sanayi Caddesi'nde saat 11.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre çift yönlü yolda kendi istikametinde seyreden 41 B 2875 plakalı Dacia markalı hafif ticari araç, karşı yönden süratle hatalı sollama yapan 34 HIF 121 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Olayda, hafif ticari araçta bulunan 4 kişi ile kazaya karışan diğer araçtaki sürücü olmak üzere toplam 5 kişi hafif yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza sonucu iki araçta da ağır hasar oluştu.

Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü Murat Ç. " Ters yönden süratle geldi vurdu, hiç yavaş gelmedi. Ben durdum yandan geçsin diye" ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle polis ekipleri yolu bir süre çift yönlü trafiğe kapattı. Kaza yapan araçlar olay yerinden çekildikten sonra trafik normale döndü.