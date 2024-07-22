Maltepe'de Kimyasal Madde Nedeniyle Paniğe Yol Açan Koku - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Maltepe'de Kimyasal Madde Nedeniyle Paniğe Yol Açan Koku

Maltepe\'de Kimyasal Madde Nedeniyle Paniğe Yol Açan Koku

Maltepe'de meydana gelen olayda, sokağa dökülen kimyasal madde nedeniyle mahallede kötü koku yayıldı. Zehirlendiği öne sürülen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri, UMKE, AFAD, polis ve itfaiye olay yerine sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, UMKE ve AFAD ekipleri inceleme yaptı. Zehirlenen vatandaşlar ambulansla hastaneye götürülürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

22.07.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de kimyasal madde nedeniyle yayılan koku mahallede paniğe neden oldu. Koku nedeniyle zehirlendiği öne sürülen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, İstanbul'un Maltepe ilçesi Küçükyalı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa dökülen kimyasal madde nedeniyle çevreye yayılan kötü koku mahallelide paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, UMKE, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokak üzerinde şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen UMKE ve AFAD ekipleri ise koruyucu tulumlarla inceleme yaptı. Koku nedeniyle zehirlenen 4 vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

"Nefes alamadık"

Kokudan etkilenen vatandaşlardan Döndü İlhan tansiyon hastası olduğunu söyleyerek, "Kokudan dolayı zehirlendim, boğazım etkilendi. Öksürmeye başladık, nefes alamadık. O yüzden ambulansa geldik, oksijen verdiler" dedi. Dürdane Doğan isimli bir vatandaş ise, "Kimyasal sızıntı olduğu söyleniyor ama tam olarak bilmiyoruz. Ben görmedim, görmediğim için bir şey söyleyemem. İçeride çalışıyordum, öğlen saatinde dışarı çıktığımızda ambulans, UMKE vardı. Bölgeye şerit çektiler" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İnceleme, İtfaiye, Maltepe, AFAD, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de Kimyasal Madde Nedeniyle Paniğe Yol Açan Koku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
10:29 Tayvan’ın en büyük askeri tatbikatı başladı Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 16:22:56. #1.13#
SON DAKİKA: Maltepe'de Kimyasal Madde Nedeniyle Paniğe Yol Açan Koku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement