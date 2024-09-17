Maltepe'de Okul Servislerine Ceza - Son Dakika
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Maltepe'de Okul Servislerine Ceza

Maltepe'de okul servislerine yapılan denetimlerde sürücülere 7.268 TL ceza kesildi.

17.09.2024 20:01
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Maltepe'de okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde sürücülere 7 bin 268 TL ceza kesildi

İSTANBUL - İstanbul'da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte trafik polisleri tarafından öğrenci servislerine yönelik denetimler sürüyor. Maltepe'de gerçekleştirilen denetimde sürücülerin belgelerine ve araçtaki eksikliklere bakıldı. Yapılan denetimde kurallara uymayan 7 sürücüye toplamda 7 bin 268 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da 2024 - 2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla öğrenci servislerine yönelik denetimler devam ediyor. İstanbul Trafik Denetleme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Maltepe'de okul servisi araç ve şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği ile Okul Servis Araçları Yönetmeliği çerçevesinde okul servis şoförlerinde ve araçlarında bulunması gereken belgeler, uyulması gereken kurallarla ilgili denetim yapıldı. Yapılan denetimde, aracında 'DUR' levhası yanmayan sürücülere ve araçlarında yan logoları bulunmayan servis araçlarına toplamada 7 bin 268 lira cezai işlem uygulandı.

"Lambam yanmıyor diye bin 500 lira ceza yazdılar"

Ceza yiyen bir sürücü, "Lambam yanmıyor diye ceza yazdılar. Bin 500 lira bir lamba için ceza yazdılar" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Maltepe, 3-sayfa, Eğitim, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de Okul Servislerine Ceza - Son Dakika

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