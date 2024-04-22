Maltepe'de otomobil park edilmek istenen araca çarpıp takla attı: 3 yaralı

İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi'nde bir kadın intihar etti

İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi'nde bir kadın, 5. kattan atlayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü tespit etti. Kadının daha önceden de intihar girişiminde bulunduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.