Maltepe'de otomobil park edilmek istenen araca çarpıp takla attı: 3 yaralı
İSTANBUL - Maltepe'de otomobil, sürücüsünün park etmeye çalıştığı araca çarparak takla attı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Maltepe Çınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PU 5714 plakalı Volvo marka otomobil, yolun sağında sürücüsünün park etmeye çalıştığı 59 AHJ 021 plakalı Opel marka araca çarparak takla attı. Kazada 34 PU 5714 plakalı otomobilde bulunan sürücü ve 3 kişi hafif yaralanırken, 1 kişi kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kazaya tanık olan Erdem Ergümüş, "Ben buradan geçiyordum. Araç arkadaki otomobilin tekerine vurdu, takla attı. Polis falan geldi. Sağlık ekipleri yaralıları çıkardı" dedi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Maltepe'de otomobil park edilmek istenen araca çarpıp takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde taraftarları taşıyan minibüs, bir otomobile çarptı. Kaza sonrası bir başka otomobilin polis otosu, minibüs ve yol kenarında bekleyen taraftarlara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi'nde bir kadın, 5. kattan atlayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü tespit etti. Kadının daha önceden de intihar girişiminde bulunduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?