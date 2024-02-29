Maltepe'de Polis Ekipleri ile Şüpheli Arasında Kovalamaca - Son Dakika
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Maltepe'de Polis Ekipleri ile Şüpheli Arasında Kovalamaca

Maltepe\'de Polis Ekipleri ile Şüpheli Arasında Kovalamaca

Maltepe Gülensu Mahallesi'nde polis ekipleri ile şüpheli arasında yaşanan kovalamaca anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü, aracıyla sokak aralarına girerek kaçmaya çalıştı. Şüpheli kısa süreliğine durduktan sonra tekrar kaçmaya başladı.

29.02.2024 10:47  Güncelleme: 10:48
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Maltepe'de polis ekipleri ile şüpheli şahıs arasında kovalamaca yaşandı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Maltepe Gülensu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Aracıyla mahallede sokak aralarına giren sürücü ile polis ekipleri arasında yaşananlar film sahnesini aratmadı. Kısa süreliğine aracıyla duran şüpheli, polis memurunun araçtan inmesiyle yeniden kaçmaya başladı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Maltepe, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de Polis Ekipleri ile Şüpheli Arasında Kovalamaca - Son Dakika

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