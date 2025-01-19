Maltepe'de Selam Cinayeti Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Maltepe'de Selam Cinayeti Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Maltepe'de selam vermediği için öldürüldüğü iddia edilen Celil Paktazel'in cinayetine dair yeni görüntüler yayınlandı.

19.01.2025 17:19
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Maltepe'deki 'selam verme' cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Maltepe'de selamını almadığı için arkadaşı tarafından öldürüldüğü iddia edilen Celil Paktazel cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Celil Paktazel ile arkadaşı olduğu iddia edilen Murat A. arasında selam vermediği gerekçesiyle tartışma çıktı. Kısa süren sözlü tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Murat A. kısa süre sonra silahını alarak geri geldi. Tartıştığı arkadaşı Celil Paktezel'e ateş açtı. Celil Paktazel olay sonrası hayatını kaybederken saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. Yaşanan olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, ikilinin olay öncesi bir tekel bayide karşılaştığı ve kısa süreli sözlü tartışma yaşadığı görülüyor.

Maltepe\'de Selam Cinayeti Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de Selam Cinayeti Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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