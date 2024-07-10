3.Sayfa

Maltepe'de silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Maltepe'de motosikleti ile işe giden bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi.

Olay Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. Murat Öztürk isimli şahıs motosikleti ile işine giderken henüz kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Murat Öztürk kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri ile sokağa çıkan mahalle sakinleri yerde kanlar içinden yatan şahsı görünce polis ile sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri silahlı saldırıya uğrayan Murat Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk'ün cansız bendeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.