Maltepe'de taksi durağını basıp şoförü silahla böyle vurdu - Son Dakika
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Maltepe'de taksi durağını basıp şoförü silahla böyle vurdu

Maltepe\'de taksi durağını basıp şoförü silahla böyle vurdu

Maltepe'de çıkan tartışma sonucu taksi durağında çalışan şoföre silahla saldıran şahıs yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın şoförü bacağından vurduğu ve şoförün acılar içinde yere düştüğü görülmekte.

18.02.2024 22:50
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Maltepe'de taksi durağını basıp şoförü silahla böyle vurdu

Şoföre silahla saldıran kişi yakalandı

İSTANBUL - Maltepe'de taksi durağında çıkan tartışmasa şoförü silahla yaralayan şahıs yakalandı.

Maltepe Fındıklı Mahallesi Çınar Sokak üzerinde 16 Şubat tarihinde Boran Taksi isimli işyerinde Yusuf A.isimli şahsın Fırat Nebi Sürer isimli şahsı sol baldırından vurduktan sonra olay yerinden kaçması üzerine Maltepe Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler şahsı yakalamaya yönelik çalışmalara başlattı. Dün Yusuf A. isimli şahıs ekipler tarafından yakalandı. Şahıs yasal işlemler için Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Olay anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise taksi durağına gelen Yusuf A.'nın şoför Fırat Nebi Sürer ile tartıştıktan sonra silahla bacağına ateş ettiği görülmekte. Görüntüde, Sürer'in bacağını tutarak acılar içinde kendini yere attığı da görülmekte.

Kaynak: İHA

Maltepe, Güvenlik, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de taksi durağını basıp şoförü silahla böyle vurdu - Son Dakika

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