Maltepe'de Trafik Kazası: Bir Yaralı
Maltepe'de Trafik Kazası: Bir Yaralı

Maltepe'de Trafik Kazası: Bir Yaralı
08.04.2026 08:30
Maltepe'de hafif ticari araç, duraklayan minibüse çarptı. Şoför sıkışarak yaralandı.

Maltepe'de hafif ticari araç, yol kenarında duraklama yapan servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada ticari aracın şoförü sıkışarak yaralandı.

Olay, saat 06.45 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içi çilek kasası yüklü 34 GC 8095 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, yağışla birlikte kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarında duraklama yapan 34 LCH 662 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari aracın şoförü araç içinde sıkışarak yaralandı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaralıya olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza esnasında D-100 Karayolu'nda yoğun trafik oluşurken, kazanın çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Uygun fiyata taşıyacağız’ dedikleri malları çalan şebekeye 6 ilde eş zamanlı operasyon 'Uygun fiyata taşıyacağız' dedikleri malları çalan şebekeye 6 ilde eş zamanlı operasyon
Polisan Holding el değiştiriyor Alıcı Süper Lig kulübü başkanı Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
Fatih Tekke Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
Belediye başkanının yasak aşkıyla ilgili skandal iddia: O anları kayda almış Belediye başkanının yasak aşkıyla ilgili skandal iddia: O anları kayda almış
Hadise polemiğinde Sinan Burhan’dan mayo çıkışı: Bu çağdaşlıksa ben gericiyim Hadise polemiğinde Sinan Burhan'dan mayo çıkışı: Bu çağdaşlıksa ben gericiyim

Ateşkes sonrası Tahran’dan ilk görüntü Halk kendini sokağa attı
Trump, İran’ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı Son anda devreye girdiler
Piyasalar hareketlendi Petrol ve altında büyük değişim
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes İşte 10 maddelik anlaşma planı
Netanyahu: İsrail ateşkesi destekliyor ancak Lübnan’ı kapsamıyor
Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti
