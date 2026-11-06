Maltepe'de zincir marketlerde tonlarca bozuk gıda imha edildi - Son Dakika
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Maltepe'de zincir marketlerde tonlarca bozuk gıda imha edildi

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Maltepe\'de zincir marketlerde tonlarca bozuk gıda imha edildi
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Maltepe Belediyesi ekipleri, şikayetler ve rutin kontroller üzerine ilçedeki zincir marketlerde denetim yaptı. Son kullanma tarihi geçmiş süt ve et ürünleri ile bozuk gıdalara el konuldu, tonlarca ürün imha edildi; aykırılık tespit edilen şubelere 1 hafta süre verildi.

Maltepe Belediyesi, ilçe sakinlerinin sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Gelen vatandaş şikayetleri ve rutin saha kontrolleri doğrultusunda harekete geçen Zabıta İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki zincir marketlerde geniş kapsamlı bir müşterek denetim gerçekleştirdi. Deneyimli gıda mühendislerinin rehberliğinde yapılan incelemelerde halk sağlığını açıkça tehdit eden sahnelerle karşılaşıldı.

Çürümüş ve kokmuş gıdalar imha edildi

Market raflarında ve depolarda gerçekleştirilen ayrıntılı kontrollerde; son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü, bozulmuş, çürümüş ve kokmuş süt ile süt ürünleri, son kullanma tarihi dolmuş et ürünleri ve temel gıda maddeleri tespit edildi. Halk sağlığı hususunda taviz vermeyen ekipler, tespit edilen tüm uygunsuz ürünlere el koydu. Mevzuata uygun olarak tutanak altına alınan tonlarca gıda malzemesi, belediye ekipleri gözetiminde imha edildi. Denetimlerin ardından mevzuata aykırı hareket eden zincir market şubelerine resmi tutanak düzenlendi. İşletme yetkililerine, tespit edilen hijyen ve ürün standartları sorunlarını düzeltmeleri amacıyla 1 haftalık yasal süre verildi. Denetim esnasında market yönetimi ve personeline gıda güvenliği, hijyen standartları ve saklama şartları hakkında bilgilendirmeler yapılarak uyulması gereken yasal kurallar tebliğ edildi.

Maltepe Belediyesi yetkilileri, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıdaya ulaşabilmesi adına ilçe genelindeki tüm zincir market ve gıda satıcılarına yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA
Maltepe Belediyesi3. SayfaMaltepeSağlıkGüncelSon Dakika

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