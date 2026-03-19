Maltepe'de Zincirleme Trafik Kazası

19.03.2026 01:51
Maltepe Başıbüyük-Büyükbakkalköy yolu üzerinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İstanbul Maltepe Başıbüyük-Büyükbakkalköy yolu üzerinde seyir halinde olan 34 EVP 35, 41 YH 305, 34 FML 444 ve 34 BM 6400 plakalı otomobiller, henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araç içerisinde bulunan Badegül E. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Badegül E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik şeridi çekerek trafik akışını kontrollü sağlarken, itfaiye ekipleri ise muhtemel bir yangın veya sıkışma riskine karşı araçlarda inceleme yaptı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Ulaşım, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
