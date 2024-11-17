Manavgat Devlet Hastanesi\'nde Bombalı Saldırı Tatbikatı

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Manavgat Devlet Hastanesi'nde bombalı saldırı sonucu meydana gelen bir patlama senaryosu üzerine kurulu Siyah Kod Tatbikatı gerçekleştirildi.

Manavgat Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Tatbikatta senaryo gereği Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan kantinde bombalı saldırı sonucu patlama yaşandı. Patlamanın ardından olaya ilk olarak hastane güvenliği ve personeli yaparken, yaralılar güvenli bölgeye alınarak ambulansın gelmesi beklendi.

İkinci paket imha edildi

Hastanede ve olayın yaşandığı noktada güvenlik önlemlerini alınırken, ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi. Tatbikat, olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin ikinci şüpheli paketi tespit etmeleri, paketin bulunduğu bölgede bulunanları tahliye etmeleri ve paketi imha etmelerinin ardından sona erdi. - ANTALYA