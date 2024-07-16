Manavgat Irmağı'nda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Manavgat Irmağı'nda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Antalya'da serinlemek için girdiği Manavgat Irmağı'nda kaybolan 17 yaşındaki genç, yapılan arama çalışmaları sonucunda cansız bedeni bulundu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çabaları sonucunda genç, suya girdiği yerden yaklaşık 100 metre ileride bulundu. Yakınlarının feryadı ise büyük üzüntüye neden oldu.

16.07.2024 21:48
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Manavgat Irmağı'nda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

ANTALYA - Antalya'da serinlemek için girdiği Manavgat Irmağı'nda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ulukapı Mahallesi Priz mevkiinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla Manavgat Irmağı'na giren 17 yaşındaki Sakıp K. isimli genç akıntıya kapılarak suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, 112 sağlık ve Side Su altı arama kurtarma timi sevk edildi. Side Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi dalgıçlar eşliğinde yapılan aramada gencin cansız bedeni, suya girdiği yerden yaklaşık 100 metre ileride bulundu. Gencin yakınlarının feryadı yürekleri dağladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat Irmağı'nda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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