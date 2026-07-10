Irmak ortasındaki adacıkta mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irmak ortasındaki adacıkta mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı

Irmak ortasındaki adacıkta mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı
10.07.2026 10:19  Güncelleme: 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Manavgat Irmağı'nda suların yükselmesiyle adacıkta mahsur kalan 1'i çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerince bot yardımıyla kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Antalya'da Manavgat Irmağı'nda suların yükselmesi sebebiyle mahsur kalan 1'i çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince bot yardımıyla mahsur kaldıkları yerden alınarak kıyıya çıkarıldı.

Manavgat Irmağı'nda bulunan ve daha öncede onlarca kişinin suların yükselmesiyle mahsur kaldığı adacıkta 1'i çocuk 4 kişinin mahsur kaldığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'Manavgat Irmağı'nda Şelalenin alt tarafındaki adacıkta mahsur kalan insanlar var' ihbarı ile harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez ve Sarılar Jandarma ekipleri kısa sürede verilen adrese geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ırmağa indirdiği kurtarma botuyla mahsur kalan 4 kişinin yanına ulaştı.

Botla kurtarıldılar

İtfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşlara panik yapmamaları ve kendilerinin direktifleri dışına çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. 1'i çocuk 4 kişiyi mahsur kaldıkları yerden botla alan itfaiye görevlileri, şahısları Manavgat Irmağının Ulukapı tarafından karaya çıkardı. Jandarma ekipleri oldukça korktukları gözlenen şahıslara ve olay yerinde bulunan vatandaşlara ırmağa girmemeleri konusunda telkinde bulunurken, yapılacak kontrollerde ırmağa girdiği görülen kişiler hakkında cezai işlem yapılacağını belirttiler.

"Biz yaptık başkaları yapmasın"

Böyle bir tehlikeyi akıllarının ucundan geçirmediklerini belirten 4 şahıs, yürüyerek geçtikleri yerde bir anda suyun yükselmesiyle ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirterek itfaiye ve jandarma ekiplerine teşekkür ettiler. Bir daha böyle bir hata yapmayacaklarını belirten şahıslar, "Bizim yaptığımız hatayı başkaları yapmasın. Biz ucuz kurtulduk. Kimse bilmediği suya girmesin" diye konuştular. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Acil Durum, 3. Sayfa, Manavgat, Güvenlik, İtfaiye, Antalya, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Irmak ortasındaki adacıkta mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza Almanya'da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza!
Turizm merkezinde facia Şişme bot rıhtıma çarparak patladı: 20 yaşındaki gençten acı haber Turizm merkezinde facia! Şişme bot rıhtıma çarparak patladı: 20 yaşındaki gençten acı haber
Hürmüz Boğazı’nda 6 bin denizci mahsur Hürmüz Boğazı'nda 6 bin denizci mahsur
Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı
Polise küfredip tehditler savurdu: Ben bir kraliçeyim Polise küfredip tehditler savurdu: Ben bir kraliçeyim
Bonnie Tyler 75 yaşında vefat etti Bonnie Tyler 75 yaşında vefat etti

11:09
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:43
Japon Bakan’dan zirve sonrası İstanbul’da balık ekmek keyfi
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizi izlemeye devam edin“ demişti S-400’ler Körfez’e satıldı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi izlemeye devam edin" demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 11:18:45. #7.13#
SON DAKİKA: Irmak ortasındaki adacıkta mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.