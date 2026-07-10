Irmak ortasındaki adacıkta mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı

Antalya'da Manavgat Irmağı'nda suların yükselmesi sebebiyle mahsur kalan 1'i çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince bot yardımıyla mahsur kaldıkları yerden alınarak kıyıya çıkarıldı.

Manavgat Irmağı'nda bulunan ve daha öncede onlarca kişinin suların yükselmesiyle mahsur kaldığı adacıkta 1'i çocuk 4 kişinin mahsur kaldığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'Manavgat Irmağı'nda Şelalenin alt tarafındaki adacıkta mahsur kalan insanlar var' ihbarı ile harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez ve Sarılar Jandarma ekipleri kısa sürede verilen adrese geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ırmağa indirdiği kurtarma botuyla mahsur kalan 4 kişinin yanına ulaştı.

Botla kurtarıldılar

İtfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşlara panik yapmamaları ve kendilerinin direktifleri dışına çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. 1'i çocuk 4 kişiyi mahsur kaldıkları yerden botla alan itfaiye görevlileri, şahısları Manavgat Irmağının Ulukapı tarafından karaya çıkardı. Jandarma ekipleri oldukça korktukları gözlenen şahıslara ve olay yerinde bulunan vatandaşlara ırmağa girmemeleri konusunda telkinde bulunurken, yapılacak kontrollerde ırmağa girdiği görülen kişiler hakkında cezai işlem yapılacağını belirttiler.

"Biz yaptık başkaları yapmasın"

Böyle bir tehlikeyi akıllarının ucundan geçirmediklerini belirten 4 şahıs, yürüyerek geçtikleri yerde bir anda suyun yükselmesiyle ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirterek itfaiye ve jandarma ekiplerine teşekkür ettiler. Bir daha böyle bir hata yapmayacaklarını belirten şahıslar, "Bizim yaptığımız hatayı başkaları yapmasın. Biz ucuz kurtulduk. Kimse bilmediği suya girmesin" diye konuştular. - ANTALYA