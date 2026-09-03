Manavgat Örenşehir'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Antalya'nın Manavgat ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 3 su ikmal aracı sevk edilirken, 75 teknik personel ve yangın işçisiyle yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Örenşehir Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye ilk etapta 6 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı sevk edildi. Çalışmalara 75 teknik personel ve yangın işçisi katılıyor.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
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