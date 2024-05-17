Manavgat\'ta 15 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 20 şüpheli gözaltına alındı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde son 3 ay içerisinde meydana gelen 15 hırsızlık olayı aydınlatılarak 20 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat ilçesinde çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması, şüpheli şahısların yakalanması amacıyla Manavgat Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla titiz çalışma yürüten ekipler, son üç ay içerisinde meydana gelen 15 hırsızlık olayı aydınlattı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili 20 şüpheli şahıs düzenlenen operasyonlarla yakalanırken, şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA