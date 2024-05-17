Manavgat'ta 15 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 20 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Manavgat'ta 15 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 20 şüpheli gözaltına alındı

Manavgat\'ta 15 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 20 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde son 3 ay içerisinde meydana gelen 15 hırsızlık olayı aydınlatılarak 20 şüpheli gözaltına alındı. Manavgat Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Operasyonlar sonucunda 20 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

17.05.2024 10:06
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde son 3 ay içerisinde meydana gelen 15 hırsızlık olayı aydınlatılarak 20 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat ilçesinde çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması, şüpheli şahısların yakalanması amacıyla Manavgat Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla titiz çalışma yürüten ekipler, son üç ay içerisinde meydana gelen 15 hırsızlık olayı aydınlattı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili 20 şüpheli şahıs düzenlenen operasyonlarla yakalanırken, şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta 15 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 20 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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