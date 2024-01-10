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Manavgat'ta 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Manavgat'ta 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde nitelikli suçlardan aranan ve 16 yıl 8 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Manavgat\'ta 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı
10.01.2024 - 14:03,
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yıl 8 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Manavgat ilçesinde nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan ve 16 yıl 8 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Manavgat'ta 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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