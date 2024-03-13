Manavgat\'ta 2 motosiklet kazası: 1 yaralı

Beyoğlu'nda Taksici, Fas Uyruklu Yolcuyu Darp Ederek Ölümüne Neden Olduğu İddiasıyla Yargılanıyor

Beyoğlu'nda taksiye binmek isteyen Fas uyruklu Jamal Doumane'yi taksiye almayan ve ardından darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen taksici Doğan Güç, hakim karşısına çıktı. Sanık, duruşmada özür diledi ve olayın kendisinin isteği dışında geliştiğini belirtti. Duruşmada, Doumane'nin eşi ve kızı da müşteki olarak hazır bulundu. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve dosyanın mütalaasının hazırlanması için Cumhuriyet Savcısı'na gönderilmesine hükmetti.