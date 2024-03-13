Manavgat'ta 2 motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta 2 motosiklet kazası: 1 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen iki motosiklet kazasında bir sürücü yaralandı, diğer sürücü ise başındaki kask sayesinde kazayı yara almadan atlattı. İlk kaza Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşirken, diğer kaza ise Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana geldi. Kazaların ardından sürücüler arasında tartışma yaşandı.

13.03.2024 12:41  Güncelleme: 12:45
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Manavgat'ta 2 motosiklet kazası: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki motosiklet kazasında bir sürücü yaralandı, bir sürücü başındaki kask sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

İlk kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. 5017 Sokak kavşağından U dönüşü yapan Sabiha Gülsüm Sırcan'ın kullandığı 07 AOE 089 plakalı otomobil ile Gençlik Merkezi yönüne ilerleyen Cüneyt Kaymak'ın kullandığı 07 LNN 52 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir diğer kaza Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halindeki Burak Canlı'nın kullandığı 34 GMS 186 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen ve dönüş yapan Bahar Fidan'ın kullandığı 07 AVJ 076 plakalı otomobile çarptı.

Devrilen motosikletten yola düşen motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından sürücüler arasında 'sen suçlusun' tartışması yaşandı.

Manavgat\'ta 2 motosiklet kazası: 1 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta 2 motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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