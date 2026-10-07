Manavgat\'ta 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs JASAT operasyonunda yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına ilişkin yürütülen çalışmada; hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen operasyonda; 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.