Antalya'da binanın bodrum katı çıkan yangında küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Antalya'da binanın bodrum katı çıkan yangında küle döndü

Antalya\'da binanın bodrum katı çıkan yangında küle döndü
16.01.2026 09:25  Güncelleme: 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evin bodrum katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü ancak ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan Alev K. ve 4 çocuğunun olaydan etkilenmediği belirtildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Yayla Mahallesinde bir evde yangın çıktığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Yayla Mahallesinde 2566 sokağa gelen itfaiye ekipleri, 3 katlı binanın yanmakta olan bodrum katının demir kapısını keserek eve girebildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede söndürürken ev ve içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Alev K. isimli kadının 4 çocuğuyla birlikte oturduğu evde yangın sırasında kimsenin olmadığı belirlendi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Manavgat, İtfaiye, Antalya, 3-sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Antalya'da binanın bodrum katı çıkan yangında küle döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Aile yıkıldı Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi

09:38
Galatasaray taraftarını kahreden haber
Galatasaray taraftarını kahreden haber
09:28
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
08:46
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
08:34
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
08:34
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
08:16
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 10:02:58. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da binanın bodrum katı çıkan yangında küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.