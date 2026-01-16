Antalya\'da binanın bodrum katı çıkan yangında küle döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Yayla Mahallesinde bir evde yangın çıktığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Yayla Mahallesinde 2566 sokağa gelen itfaiye ekipleri, 3 katlı binanın yanmakta olan bodrum katının demir kapısını keserek eve girebildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede söndürürken ev ve içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Alev K. isimli kadının 4 çocuğuyla birlikte oturduğu evde yangın sırasında kimsenin olmadığı belirlendi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA