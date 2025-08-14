Manavgat\'ta Ağaçlar İçin Vatandaş İnisiyatifi

Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 Karayolu üzerindeki refüjlerde bulunan ağaçlar ile bitkilerin sulama ve bakımı yapılmayınca kurumaya başladı. 20 yıllık ağaçların kurumasına seyirci kalmayan mahalle sakinleri traktörlerinin arkasına taktığı tankerler ile mahallelerinin sınırlarında kalan refüjleri sulamaya başladılar.

Manavgat ilçesi D-400 Karayolundaki refüjlerde bulunan ağaç ve diğer bitkilerin sulama ve bakımlarının yapılmaması nedeniyle kurumaya başlamasına sorumlular sessiz kalırken, bu duruma gönlü razı olmayan vatandaşlar harekete geçti. Evrenseki Mahalle Muhtarı Hasan Kaya ve bazı mahalle sakinleri traktörlerinin arkasına taktıkları su tankerlerine doldurdukları sularla Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda Evrenseki sınırlarında kalan refüjleri sulamaya başladı.

Duyarsız kalamadılar

Manavgat'ın bir turizm kenti olduğuna dikkat çeken Evrenseki Mahalle Muhtarı Hasan Kaya "Refüjde bulunan yetişmiş ağaçların kurumasına anlam veremiyoruz. Gerek vatandaş gerekse muhtarlık olarak bu durum karşısında duyarsız kalamadık. Bu işin sorumluları kimse bizi görmesini, sesimizi duymasını istiyorum. Çevremize baktığımızda Alanya olsun Serik olsun komşularımızda refüjler yemyeşilken ne yazık ki bizim refüjlerimizdeki ağaç ve bitkiler kurumaya başladı. Bu işin sorumlusu lütfen sesimizi duysun" diye konuştu.

Sulama yapan bir vatandaş ise, bu ağaçların 20 yıl önce dikildiğine dikkat çekerek "Lütfen 20 yıllık emeği heba etmeyelim. Herkesi görevini yapmaya davet ediyorum" dedi. - ANTALYA