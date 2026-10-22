Manavgat'ta ahır ve samanlıkta çıkan yangında 1 büyükbaş, 4 küçükbaş telef oldu - Son Dakika
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Manavgat'ta ahır ve samanlıkta çıkan yangında 1 büyükbaş, 4 küçükbaş telef oldu

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Manavgat\'ta ahır ve samanlıkta çıkan yangında 1 büyükbaş, 4 küçükbaş telef oldu
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Manavgat Gündoğdu Mahallesi Kırlı mevkiinde bir ahır ve samanlıkta çıkan yangında 1 büyükbaş, 4 küçükbaş hayvan telef oldu. Aynı yerde 2 yıl önce çıkan yangında 3 inek ve 12 keçi telef olmuş, yangını söndürmeye çalışan besicinin eşi yaralanmıştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi ahır ve samanlıkta çıkan yangında 1 büyükbaş, 4 küçükbaş hayvan telef oldu. Aynı yerde 2 yıl önce çıkan yangında da 3 inek ve 12 keçi telef olurken, yangını söndürmek isteyen besicinin eşi yaralanmıştı.

Yangın, Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi Kırlı mevkiinde Mehmet Kulaksız'a ait ahır ve samanlıkta çıktı. İhbarla adrese Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri sevk edildi. Ahır sahibi ve komşuları itfaiye ekiplerinin de yardımıyla ahırdaki hayvanları bahçeye çıkardı. Yangın iş makineleriyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

2 yıl önce de yangın çıkmış

Yangında 1 inek ve 4 keçi telef olurken, 2 keçinin de zarar gördüğü öğrenildi. Yangın anında evde olduğunu belirten Mehmet Kulaksız, "Dışarıdan sesler gelmeye duman görünmeye başlayınca bir taraftan hayvanları dışarı çıkarmaya, diğer taraftan da yanan yerlere hortumla su sıkmaya çalıştık. Ne yazık ki 1 inek ve 4 keçi ile bin 400 dolayında saman balyası yandı. Diğer hayvanlarımızı kurtarmayı başardık. 2 yıl önce de aynı şekilde elektrikten çıkan yangında 3 inek ve 12 keçimiz yanarken, vücudunda büyük ölçüde yanık oluşan 1 boğa kesilmek üzere kasaba götürülmüştü" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Manavgat'ta ahır ve samanlıkta çıkan yangında 1 büyükbaş, 4 küçükbaş telef oldu - Son Dakika
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