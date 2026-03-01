Manavgat'ta Alkollü Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
Son Dakika

Manavgat'ta Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Manavgat\'ta Alkollü Sürücü Kaza Yaptı
01.03.2026 10:21
Motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu alkollü otomobil sürücüsüne 390 bin TL ceza kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün 116 promil alkollü olduğu, ehliyetinin alkollü araç kullanmaktan 2 yıl geçici iptal edildiği belirlendi. Otomobil sürücüsüne üçüncü kez alkollü olarak araç kullanmaktan 150 Bin TL, ehliyeti alkollü araç kullanmaktan alındığı halde ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL, araç sahibine de 40 bin TL olmak üzere toplam 390 Bin TL ceza uygulandı.

Kaza; Mimar Sinan Mahallesi Manavgat Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Side istikametinden Çakalderesi istikametine seyir halindeki Ziya Furkan R.'nin kullandığı 07 AHJ 828 plakalı otomobil, aynı istikamette kaldırım üzerinde seyrederken kaldırımdan yola inen Mehmet Şerif U.'nun kullandığı 07 BOJ 996 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Mehmet Şerif U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Ziya Furkan R.'nin 116 promil alkollü olduğu, ikinci kez alkollü yakalandığı için sürücü belgesine 2 yıllığına el konulmuş olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Otomobil sürücüsüne ehliyeti geçici olarak alınmasına rağmen araç kullanmaktan 200 bin TL, üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalandığı için 150 Bin TL, araç sahibine de aracını ehliyetsiz bir kişiye kullandırmaktan 40 bin TL olmak üzere toplam 390 bin TL para cezası uygulandı. Sürücü belgesine de 2032 yılına kadar el konuldu.

Alkollü sürücü kesilen ceza karşısında şaşkına dönerken trafik polisi " Yeni cezalardan haberin yok sanırım" cevabını verdi. Trafik polisine ehliyetini ne zaman geri alacağını sorduğu trafik polisi ise "Sistemde 2032 yılında geri alabileceğiniz görülüyor. Ama ben ehliyetinizi geri vereceklerini zannetmiyorum. Yeni cezalarda üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalananın ehliyeti tamamen iptal ediliyor" dedi. Alkollü sürücü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

