Manavgat'ta Alkollü Sürücüden Safari Aracına Çarpışma: 3 Yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta Alkollü Sürücüden Safari Aracına Çarpışma: 3 Yaralı

Manavgat'ta meydana gelen kazada, alkollü bir otomobil sürücüsü safari aracıyla çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün 108 promil alkollü olduğu tespit edildi.

24.06.2024 10:28
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Manavgat'ta otomobil ile safari aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yapılan kontrollerde ise otomobil sürücüsü 108 promil alkollü çıktı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Karabük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşağıl istikametinden Beşkonak istikametine gitmekte olan Mehmet K.'nın kullandığı 07 YM 521 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa G.'nin kullandığı 07 ALL 179 plakalı safari aracı ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Mehmet K. ve Mustafa G. ile safari aracında yolcu olarak bulunan Muhammed D. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Serik ve Manavgat Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Mehmet K.'nın 108 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Alkollü Sürücüden Safari Aracına Çarpışma: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Alkollü Sürücüden Safari Aracına Çarpışma: 3 Yaralı - Son Dakika
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