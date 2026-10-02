Manavgat'ta arkadaş şakasıyla duran asansörde 2 çocuk 1 saat mahsur kaldı - Son Dakika
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Manavgat'ta arkadaş şakasıyla duran asansörde 2 çocuk 1 saat mahsur kaldı

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Manavgat\'ta arkadaş şakasıyla duran asansörde 2 çocuk 1 saat mahsur kaldı
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Türkbeleni Millet Bahçesi'nde asansörde mahsur kalan 2 çocuk yaklaşık 1 saat sonra kurtarıldı. Çocuklar, arkadaşlarının asansör kapısını açıp kapatması yüzünden kabinde durduklarını söyledi; itfaiye yoldayken asansör çalıştırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarının asansörün kapısını açıp kapatarak şakalaştığı sırada duran asansörde 2 çocuk yaklaşık 1 saat mahsur kaldı. Görevliler tarafından asansörün zemine indirilmesiyle kurtulan çocuklardan biri yüzünü kapatarak hızla uzaklaşırken, diğeri yaşananları anlattı.

Olay, Manavgat ilçesi Türkbeleni Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, millet bahçesinden aşağıya inmek için asansöre binen küçük yaştaki 2 çocuk, asansörün iki kat arasında durması sonucu kabinde mahsur kaldı. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi bölgeye hareket etti. Ekipler yoldayken asansörün yeniden çalıştırıldığı ve çocukların çıkarıldığı bilgisinin verilmesi üzerine itfaiye ekibi geri döndü.

Yaklaşık 1 saat asansörde kaldılar

Asansör kabininde yaklaşık 1 saat mahsur kalan çocukların rahat tavırları dikkat çekti. Görevlilerin asansörü zemine indirmesinin ardından kapının açılmasıyla çocuklar hızla dışarı çıktı. Çocuklardan biri yüzünü kapatarak olay yerinden uzaklaşırken, diğer çocuk yukarıda oyun oynadıkları arkadaşlarının asansörün kapısını hızlı şekilde açıp kapatması nedeniyle asansörün durduğunu ve içeride mahsur kaldıklarını söyledi.

Asansörden kurtulan 2 çocuk, bu kez asansörü kullanmak yerine merdivenlerden Türkbeleni Millet Bahçesi'ne geri çıktı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Manavgat'ta arkadaş şakasıyla duran asansörde 2 çocuk 1 saat mahsur kaldı - Son Dakika
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